Президент Узбекистана Ислам Каримов умер

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в реанимации после перенесенного инсульта. Об этом сообщили в правительстве и парламенте страны.

Утром в пятницу официальные СМИ страны распространили информацию о резком ухудшении состояния здоровья главы государства. В материалах сообщалось, что состояние Каримова оценивалось, как критическое. Позже агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило о смерти президента.

Напомним, ранее дочь главы Узбекистана Лола Каримова сообщила, что ее отец находится на стационарном лечении после кровоизлияния в мозг, которое произошло в субботу, 27 августа.

Как рассказал «Известиям» эксперт аналитического центра Института международных исследований МГИМО Шарбатулло Содиков, наиболее вероятным преемником на сегодняшний день становится действующий премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев. Он занимал этот пост последние 13 лет. Эксперт также заявил, что кардинальных изменений в отношениях с Россией с приходом к власти Мирзияева ожидать не стоит.



78-летний Ислам Каримов занимал пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого, с 1989 по 1991 год, он возглавлял Узбекскую ССР, входившую в состав СССР.

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