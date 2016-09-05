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Понедельник,
5 сентября
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Владимир Ташлыков: «Рецепт долголетия сериала «След» — консерватизм»

Заслуженный артист России — о новом сезоне, несостоявшемся романе Круглова и Рогозиной и собственном юбилее

Фото предоставлено пресс-службой «Пятого канала»

С актером театра и кино Владимиром Ташлыковым корреспондент «Известий» встретилась на съемочной площадке 10-го сезона сериала «След». В популярном проекте «Пятого канала» артист исполняет роль замначальника ФЭС Николая Круглова.

— Владимир, расскажите, пожалуйста, о новом, 10-м сезоне, над которым вы сейчас работаете.

— Наш проект не делится на сезоны, так как мы снимаем непрерывно, но по времени это действительно уже 10-й год. У нас появилась своя аудитория, свой зритель, который верен нам. А многие из зрителей идут вместе с нами с самого начала.

Я задавал себе вопрос: почему тот или иной проект, просуществовав какое-то время в эфире и даже став долгожителем, вдруг прекращает существование? Порой истории становятся менее насыщенными и интересными, герои меняют линию поведения, меняется даже жанр сериала. На мой взгляд, это непозволительно. Возможно, консерватизм, присущий сериалу «След», отчасти стал рецептом его долголетия.

— То есть ничего сверхнового в жизни сотрудников ФЭС не произойдет?

— Всех секретов раскрывать, конечно, не буду. Наши сценаристы и режиссеры всегда придумывают нечто интересное. Мы идем своим путем, у нашего проекта есть своя ниша и свой почерк. Мы видим, что некоторые пытаются нам подражать. Но с нашей стороны нет ревности, а есть ощущение движения в верном направлении. Надеемся, что 10-й год будет тому подтверждением.

— Вы не устали столько лет сниматься в одной и той же роли в одном и том же проекте?

— Если бы меня это угнетало, я бы этим не занимался. Конечно, можно зациклиться на одном образе и навсегда остаться майором Кругловым. Но я этого не боюсь. Как театральный актер, я знаю, что это всё иллюзорно.

— Ваши поклонники считают, что из вас получился бы неплохой доктор Ватсон. И я с ними согласна — ваш типаж.

— Это далеко не рядовой персонаж, и если сравнивают с ним, мне очень приятно. Не буду разубеждать зрителей.

— Возможно, после эпопеи с сериалом «След» к вам придут и новые роли.

— Знаете, мы никогда не загадываем наперед. Пока наши глаза горят, думаю, «След» будет существовать. Дальше — время покажет. Запланировать и запрограммировать успех невозможно, да это и не нужно. Никто из нас не знал, что «След» станет долгожителем. Во время съемок пилотной серии нам сказали, что мы теперь единая команда и идем в большое плавание — заключаем контракт на 120 серий. Мы засучили рукава и пошли работать.

— На форумах пишут: «Что-то Круглова в эфире не было уже две серии, я волнуюсь». Вам нравится такое внимание?

— Это приятно. Мы ведь работаем для зрителей. Вспоминаю случай, когда мы снимались с Пашей Шуваевым (майор Майский. — «Известия») рядом с трамвайными путями. Останавливается трамвай, выходит вагоновожатая и говорит: «Ребята, можно с вами сфотографироваться?» Мы ей: «У вас же полный вагон народа!» На что она ответила, мол, ничего, фото важнее. Это забавно и трогательно, такие случаи дают силы и желание работать дальше.

— Ваш персонаж Круглов тоже не меняется с течением времени?

— Он менялся в самом начале, когда пришел в ФЭС из совершенно других структур, где действовали иными методами. Передовые технологии, естественно, оказали влияние на моего персонажа. Да что там, я сам старался менять его характер. Хотя какие-то старые методы и «штучки», которые сформировали Круглова как личность, иногда прорываются и берут свое. Но тут уж как придумают сценаристы — это интересно не только зрителям, но даже мне.

— Хочется разобраться в отношениях Круглова и Рогозиной. У них был роман?

— Когда мы только начинали проект, должны были снимать серию, в которой раскрывались взаимоотношения этих героев. Должен был быть ресторан, цветы... Но что-то не срослось: серию вначале отложили и впоследствии вообще про нее забыли. Сама жизнь подсказала этого не делать. 

Наверное, в такой серьезной службе не должно быть романов между руководителями. Хотя сценаристы то и дело ухитряются придумать какую-нибудь интригу, и поклонники вновь допытываются, будет ли у Круглова и Рогозиной роман. На мой взгляд, недоговоренность и недосказанность всегда интереснее конкретики.

— Вы — еще и театральный актер...

— В связи со съемками у меня был очень большой перерыв. Но в какой-то момент я понял, что хотел бы сыграть что-то новое и интересное. И тут появился режиссер, с которым мне хотелось поработать — Валерий Якунин. Мы ставим пьесу американского драматурга Джерома Чодорова «Сообщество двух», а у нас, наверное, она будет называться «Любовь на лестничной клетке». Премьера запланирована на ноябрь.

— Этот год для вас — юбилейный. Выделяете для себя какие-то основные события пройденного пути?

— Выделяю. Чтобы двигаться вперед, нужно анализировать совершенные ошибки. И постоянно учиться. Как только решишь, что уже всё узнал — перечеркнешь свою профессию. Время быстро бежит, не успеваешь даже оглянуться. Мне сейчас обидно, что я какие-то вещи пускал на самотек...

Справка «Известий»

Владимир Ташлыков родился 4 сентября 1956 года. В 1990 году окончил ГИТИС (курс профессора Д.Г. Ливнева). Служит в Московском областном театре драмы и комедии с 1982 года — играл в спектаклях «Саломея», «Любовь в Старо-Короткино», «Очень простая история». С 2007 года по настоящее время занят на съемках сериала «След», также играл в популярном сериале «Барвиха».

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Владимир Ташлыков: «Рецепт долголетия сериала «След» — консерватизм»

Владимир Ташлыков: «Рецепт долголетия сериала «След» — консерватизм»Заслуженный артист России — о новом сезоне, несостоявшемся романе Круглова и Рогозиной и собственном юбилее

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