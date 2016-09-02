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В России началось досрочное голосование на выборах в Госдуму

В 33 труднодоступных регионах уже выбирают депутатов

В 33 труднодоступных регионах России начались досрочные выборы в Госдуму.

Центризбирком РФ заявил, что уже сегодня в некоторых регионах России выбирают депутатов в парламент.

В частности, свой голос смогут отдать жители Ненецкого автономного округа, сотрудники полярных станций и нефтяники, сообщил ТАСС.

Напомним, что в некоторых мусульманских странах россияне проголосуют на выборах не 18, а 16 сентября. Это связано с тем, что в этих государствах выходным днем является пятница, а не воскресенье.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

В России началось досрочное голосование на выборах в Госдуму

В 33 труднодоступных регионах уже выбирают депутатов

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