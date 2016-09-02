Лавров рассказал об итогах переговоров Путина и Абэ

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ касались всех без исключения аспектов отношений, а также предложенного Токио плана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров глав двух государств, которые прошли во Владивостоке в пятницу.

«По экономике разговор строился вокруг тех идей, которые были высказаны во время визита премьер-министра Синдзо Абэ 6 мая в Сочи, когда он предложил в дополнение к уже имеющимся формам сотрудничества разработать план из восьми пунктов, который охватывает различные сферы: энергетику, медицину, градостроительство, высокие технологии и многое другое. И сегодня японские коллеги представили детализированные идеи, как по этим восьми областям можно было бы более эффективно взаимодействовать. С нашей стороны была высказана поддержка такому настрою», — сказал глава ведомства журналистам.

Министр иностранных дел также сообщил, что главы России и Японии обсудили проблему мирного договора и условились продолжать консультации по этому вопросу. Он также отметил, что Россия ощущает готовность обсуждать вопрос совместной хозяйственной и гуманитарной деятельности на Курилах.

Кроме прочего, Сергей Лавров также отметил, что визит Владимира Путина в Японию может состояться до конца этого года.

«Условились сделать всё необходимое, чтобы объявить по крайней мере о некоторых проектах уже в ходе предстоящего визита президента России в Японию, который, как наши руководители согласовали, будет планироваться до конца этого года», — сказал он.

Напомним, ранее источник в правительстве Японии сообщил, что визит российского президента в стране ожидают 15 декабря. Японская сторона рассчитывает, что визит пройдет в префектуре Ямагути — избирательном округе японского премьер-министра Синдзо Абэ, где он официально прописан. Также ожидается, что встреча лидеров двух стран состоится в городе Нагато.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Токио ставит возвращение островов условием заключения мирного договора между двумя странами, который после окончания Второй мировой войны так и не был подписан. В Москве же неоднократно заявляли, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.





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