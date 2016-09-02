В Шотландии снова поднимут вопрос о независимости

Великобританию ждет новый референдум, который может расколоть страну
В Шотландии хотят провести референдум о выходе из состава Великобритании.
Об этом заявила первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен.
Ранее на референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в Европейском сообществе ЕС победили сторонники Brexit — процесса выхода этой страны из Евросоюза. Они набрали 51,9% голосов.
Успех Brexit вдохновил шотландских националистов на проведение повторного референдума о независимости, сообщает ТАСС. В первый раз этот вопрос выносился на всенародное голосование 18 сентября 2014 года. Тогда победили противники выхода из состава Великобритании.
Напомним, что «Известия» предсказывали такое развитие событий сразу после Brexit.
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