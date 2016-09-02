Лавров: Россия ведет с США консультации по координации в Сирии

Россия ведет с США консультации по выработке алгоритма действий для координации в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые прошли во Владивостоке в пятницу.

«По линии военных, по линии спецслужб России и США продолжаются по сути дела ежедневные, еженедельные контакты, для того чтобы выработать такой алгоритм. Мы рассчитываем, что эта работа завершится в самое ближайшее время. Фактически все компоненты этой задачи уже понятны, по большинству вопросов достигнуто понимание», — сказал он журналистам.

Министр иностранных дел отметил, что при этом США должны выполнить давно данное ими обещание — отмежевать оппозиционеров, сотрудничающих с американцами, от террористов.

«Но самое главное, что любые наши договоренности с американцами о координации действий против террористов, о координации работы наших воздушно-космических сил и ВВС США и ведомой ими коалиции не будут поддаваться практическому осуществлению, если наши американские партнеры не выполнят давно данное ими обещание — отмежевать оппозиционеров, которые сотрудничают с США, от террористов, прежде всего, от «Джебхат-ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая группировка).