ФК «Ростов» заявил 22 футболиста на групповой этап Лиги чемпионов

Российский клуб будет соперничать с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ
Футбольный клуб «Ростов» сформировал заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В нее вошли 22 футболиста:
Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев;
Защитники: Денис Терентьев, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Папа Гуйе, Владимир Гранат, Сесар Навас;
Полузащитники: Хорен Байрамян, Мусса Думбия, Александр Ерохин, Сеид Эззатоллахи, Максим Григорьев, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Андрей Препелицэ, Александр Гацкан;
Нападающие: Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз.
Напомним, что «Ростов» впервые в своей истории сыграет в основном раунде Лиги чемпионов. Соперниками ростовчан по группе D станут «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), ПСВ (Голландия). Уже 13 сентября «Ростов» сыграет на выезде с «Баварией».
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