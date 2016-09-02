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ФК «Ростов» заявил 22 футболиста на групповой этап Лиги чемпионов

Российский клуб будет соперничать с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ

Футбольный клуб «Ростов» сформировал заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В нее вошли 22 футболиста:

Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев;

Защитники: Денис Терентьев, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Папа Гуйе, Владимир Гранат, Сесар Навас;

Полузащитники: Хорен Байрамян, Мусса Думбия, Александр Ерохин, Сеид Эззатоллахи, Максим Григорьев, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Андрей Препелицэ, Александр Гацкан;

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз. 

Напомним, что «Ростов» впервые в своей истории сыграет в основном раунде Лиги чемпионов. Соперниками ростовчан по группе D станут «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), ПСВ (Голландия). Уже 13 сентября «Ростов» сыграет на выезде с «Баварией». 

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

ФК «Ростов» заявил 22 футболиста на групповой этап Лиги чемпионов

Российский клуб будет соперничать с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ

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Сергей Лисин

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