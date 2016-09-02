Вице-премьер Голодец поддержала идею о приоритете зарплаты

Ранее стало известно об инициативе включить в Гражданский кодекс положения о приоритете выплаты зарплаты перед другими обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды и даже налоги
Вице-премьер правительства России Ольга Голодец поддержала идею о необходимости внесения изменений в законодательство, которые бы устанавливали приоритет выплаты заработной платы перед другими отчислениями, в частности налогами.
Об этом она заявила в интервью ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает обоснованной идею председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Михаила Шмакова о том, чтобы включить в Гражданский кодекс положения о приоритете выплаты зарплаты перед другими обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды и даже налоги.
Глава профсоюзов отметил, что реализовать эту инициативу позволяет ратификация Россией конвенции Международной организации труда по защите заработной платы.
Читайте также:
Задолженность по зарплате снизилась за месяц на 200 млн рублей
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.