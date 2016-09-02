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Вице-премьер Голодец поддержала идею о приоритете зарплаты

Ранее стало известно об инициативе включить в Гражданский кодекс положения о приоритете выплаты зарплаты перед другими обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды и даже налоги

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец поддержала идею о необходимости внесения изменений в законодательство, которые бы устанавливали приоритет выплаты заработной платы перед другими отчислениями, в частности налогами.

Об этом она заявила в интервью ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает обоснованной идею председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Михаила Шмакова о том, чтобы включить в Гражданский кодекс положения о приоритете выплаты зарплаты перед другими обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды и даже налоги. 

Глава профсоюзов отметил, что реализовать эту инициативу позволяет ратификация Россией конвенции Международной организации труда по защите заработной платы.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Вице-премьер Голодец поддержала идею о приоритете зарплаты

Ранее стало известно об инициативе включить в Гражданский кодекс положения о приоритете выплаты зарплаты перед другими обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды и даже налоги

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