Маркировку продуктов с пальмовым маслом могут ввести с 2017 года

У потребителя должен быть выбор при покупке товаров
Маркировка молочных продуктов с пальмовым маслом может быть введена с 2017 года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов на ВЭФ-2016.
«Российская сторона вынесла этот вопрос на обсуждение площадки ЕЭК. Идет обсуждение. Мы рассчитываем, что все же следующий год будет начат уже с окончательным решением», — цитирует RNS Хатуова.
По словам Хатуова, бывает качественная продукция с содержанием растительных жиров в молочных продуктов, однако некоторые производители злоупотребляли этой ситуацией, предлагая потребителям под видом молочной продукции фактически только продукты с содержанием растительных жиров.
Маркировку предлагается внести, чтобы у потребителя был выбор.
Требования технических регламентов, которые действуют в настоящее время, обязывают производителей молочной продукции информировать покупателей в случае использования растительных жиров, в том числе пальмового масла.
В том случае, если растительный жир присутствует в масле или сыре, производитель обязан называть такую продукцию спрэдом и сырным продуктом.
По данным Международного центра торговли Москвы, около 80% растительных и животных жиров, которые Россия импортировала в первом полугодии 2016 года, пришлось на пальмовое масло. Читайте об этом далее в материале «Известий»:
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