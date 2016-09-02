Маркировку продуктов с пальмовым маслом могут ввести с 2017 года

Маркировка молочных продуктов с пальмовым маслом может быть введена с 2017 года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов на ВЭФ-2016.

«Российская сторона вынесла этот вопрос на обсуждение площадки ЕЭК. Идет обсуждение. Мы рассчитываем, что все же следующий год будет начат уже с окончательным решением», — цитирует RNS Хатуова.

По словам Хатуова, бывает качественная продукция с содержанием растительных жиров в молочных продуктов, однако некоторые производители злоупотребляли этой ситуацией, предлагая потребителям под видом молочной продукции фактически только продукты с содержанием растительных жиров.



Маркировку предлагается внести, чтобы у потребителя был выбор.



Требования технических регламентов, которые действуют в настоящее время, обязывают производителей молочной продукции информировать покупателей в случае использования растительных жиров, в том числе пальмового масла.



В том случае, если растительный жир присутствует в масле или сыре, производитель обязан называть такую продукцию спрэдом и сырным продуктом.



По данным Международного центра торговли Москвы, около 80% растительных и животных жиров, которые Россия импортировала в первом полугодии 2016 года, пришлось на пальмовое масло. Читайте об этом далее в материале «Известий»:



Россия завозит всё больше пальмового масла