Митинг против памятной доски Маннергейму пройдет в Петербурге

Скандальная табличка собирает протестующих
Митинг с требованием демонтировать памятную табличку Маннергейму пройдет в Санкт-Петербурге.
Его организаторы требуют снять доску, которая была установлена на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Карл Маннергейм служил с 1891 по 1897 год.
Мероприятие, которое состоится на Финляндском вокзале, согласовано с администрацией города и не носит политического характера.
Сама личность финского маршала вызывает неоднозначную реакцию в Санкт-Петербурге. Маннергейм считается одним из ответственных за блокаду Ленинграда и другие преступления во время Великой Отечественной войны, в которой он участвовал на стороне нацистской Германии. С другой стороны, у него есть заслуги и перед императорской Россией, за которую он воевал в Русско-японскую и Первую мировую войны.
Напомним, что городские власти уже заявили что в сентябре снимут скандальную табличку.
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