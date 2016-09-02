Аэропорт Самарканда 3 сентября закрывается на весь день

Аэропорт Самарканда в Узбекистане в субботу закрывается для всех самолетов. Это следует из извещений для пилотов (NOTAM), которые распространило Управление гражданской авиации США (FAA).

Самарканд — родной город президента Узбекистана Ислама Каримова.

«Аэропорт закрыт для прилетающих и отбывающих самолетов, за исключением операций, официально подтвержденных на эту дату. Все предыдущие разрешения на эту дату отменены», _ сообщается на сайте FAA.

Ранее в пятницу три источника агентства Reuters, близкие к ситуации, заявили о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова в результате перенесенного ранее инсульта. До этого правительство Узбекистана сообщило, что глава государства находится в критическом состоянии.



Ранее дочь Ислама Каримова Лола сообщила, что ее отец находился на стационарном лечении после кровоизлияния в мозг, которое произошло в субботу, 27 августа 2016 года.

По данным СМИ, в Самарканде уже готовятся к прощанию с президентом Узбекистана, которое должно состояться 3 сентября. Между тем официально о смерти Каримова власти страны пока не сообщали.

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