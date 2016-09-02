«Огни большой деревни» признаны самыми яркими

Гран-при основной российской программы «Сплетенные параллели» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Ильи Учителя «Огни большой деревни».

Лучшим режиссером признан Виталий Суслин — за фильм «Дефиле». Приз за лучшую мужскую роль присужден актеру Илье Антоненко (фильм «Психи», режиссер Алексей Китайцев). Приз за лучшую женскую роль — Варваре Щербаковой («Тень», режиссер Дмитрий Светозаров)

Главный приз международного конкурса «За лучший фильм» присужден латвийскому режиссеру Ренарсу Вимбе за картину «Я здесь». Сыгравшая в этой же ленте актриса Элина Баска стала лауреатом в номинации «Лучшая женская роль».

Лучшим режиссером признан Марцин Кошалка, снявший фильм «Красный паук» (Польша-Чехия-Словакия). Лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» объявлен Эмир Хаджихафизбегович, сыгравший в фильме Огнена Свиличича «Таковы правила» (Хорватия-Босния-Макекдония-Германия-Сербия).

IX международный фестиваль «Восток & Запад. Классика и Авангард» прошел с 27 августа по 2 сентября в Оренбурге и Оренбургской области. Кроме конкурсного смотра зрителям были предложены внеконкурсные программы, среди которых «Россия, я люблю тебя!», приуроченная к Году кино, «ОТ 4-х ДО ∞», посвященная 80-летию «Союзмультфильма» и ряд других специальных показов и ретроспектив.

