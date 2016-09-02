Россиянина задержали за курение электронной сигареты на борту самолета

Россиянин, закуривший во время полета борта компании Qatar Airways электронную сигарету, был задержан и препровожден в камеру предварительного заключения. После уплаты штрафа в размере 300 катарских риалов его отпустят, но внесут в черный список авиакомпании.

Пассажир рейса, следовавшего из Москвы в Доху, минувшей ночью был задержан за курение электронной сигареты на борту самолета Qatar Airways, пишет ТАСС. «Курение на рейсах «Катарских авиалиний» строго наказуемо», — приводит издание слова заведующего консульским отделом российского посольства в эмирате Андрея Столярова.

По местным законам, после освобождения из камеры предварительного заключения нарушителя ожидает штраф в размере $80. Кроме того, как объяснили дипломаты, россиянин будет внесен в черный список компании Qatar Airways. Отныне для своих перелетов он будет вынужден выбирать другого авиаперевозчика.

В отличие от Катара в России курение электронных сигарет поощряется. Например, в поездах дальнего следования это нехитрое приспособление продается непосредственно проводниками, обслуживающими вагоны, о чем «Известия» писали не так давно.