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Россиянина задержали за курение электронной сигареты на борту самолета

Вейпера, летевшего рейсом лайнера Qatar Airways, оштрафуют и внесут в черный список авиакомпании

Россиянин, закуривший во время полета борта компании Qatar Airways электронную сигарету, был задержан и препровожден в камеру предварительного заключения. После уплаты штрафа в размере 300 катарских риалов его отпустят, но внесут в черный список авиакомпании.

Пассажир рейса, следовавшего из Москвы в Доху, минувшей ночью был задержан за курение электронной сигареты на борту самолета Qatar Airways, пишет ТАСС. «Курение на рейсах «Катарских авиалиний» строго наказуемо», — приводит издание слова заведующего консульским отделом российского посольства в эмирате Андрея Столярова.

По местным законам, после освобождения из камеры предварительного заключения нарушителя ожидает штраф в размере $80. Кроме того, как объяснили дипломаты, россиянин будет внесен в черный список компании Qatar Airways. Отныне для своих перелетов он будет вынужден выбирать другого авиаперевозчика.

В отличие от Катара в России курение электронных сигарет поощряется. Например, в поездах дальнего следования это нехитрое приспособление продается непосредственно проводниками, обслуживающими вагоны, о чем «Известия» писали не так давно.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Россиянина задержали за курение электронной сигареты на борту самолета

Вейпера, летевшего рейсом лайнера Qatar Airways, оштрафуют и внесут в черный список авиакомпании

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