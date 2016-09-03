Отреставрированный орган БЗК зазвучит 20 октября

Органные концерты в Большом зале консерватории начнутся в октябре 2016 года. Выступления, намеченные на сентябрь, отменены из-за нарушения сроков, допущенного реставраторами. Об этом ректор Московской консерватории профессор Александр Соколов сообщил «Известиям».



— Реставрация органа Большого зала консерватории сейчас находится на финишной прямой. Выполнено примерно 65% того, что необходимо. Мы предполагали, что все работы будут завершены к 1 сентября. Но не будем повторять ошибки советского периода, когда к Новому году или съезду партии нужно было во что бы то ни стало сделать, а потом уже выявлялись всякие недостатки. Для нас главное — качество. А оно, по заключению комиссии, контролирующей ход работ, великолепное, если оценивать то, что уже сделано. Поэтому мы, проанализировав ситуацию, определили точный срок приемки органа и, соответственно, первого концерта: это произойдет 20 октября, — уточнил Александр Соколов.

Участие в мероприятии французского органиста Оливье Латри, по мнению ректора, символично: в начале прошлого века первый сольный концерт на органе Большого зала дал соотечественник Латри и создателя инструмента Аристида Кавайе-Коля — Шарль-Мари Видор. Выступление Оливье Латри даст старт органному фестивалю, в котором примут участие как ведущие зарубежные музыканты, так и отечественные органисты.



Орган фирмы Cavaillé-Coll был установлен в Большом зале консерватории в 1901 году. Реставрационные работы, которые выполняет австрийская фирма Rieger, начались в 2014-м.



Интервью с Александром Соколовым читайте в ближайших номерах «Известий».