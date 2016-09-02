Продавшая своего ребенка женщина осуждена на три года

Петербургский суд приговорил злоумышленницу к реальному сроку
В Санкт-Петербурге женщина признана виновной в продаже своего ребенка и приговорена к трем годам колонии общего режима.
Как установило следствие, решение о продаже собственного ребенка злоумышленница приняла незадолго до его рождения. Через несколько дней после родов, весной 2016 года, она нашла покупателей, в качестве которых выступили оперативные сотрудники. Своего сына она оценила почти в полмиллиона рублей.
В момент передачи муляжа денег женщина была задержана полицией. На суде она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Напомним, что в кризис россиянки чаще соглашаются стать суррогатными матерями, что при соблюдении всех формальностей не является уголовно наказуемым деянием, в отличии от продажи детей.
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