Продавшая своего ребенка женщина осуждена на три года

В Санкт-Петербурге женщина признана виновной в продаже своего ребенка и приговорена к трем годам колонии общего режима.

Как установило следствие, решение о продаже собственного ребенка злоумышленница приняла незадолго до его рождения. Через несколько дней после родов, весной 2016 года, она нашла покупателей, в качестве которых выступили оперативные сотрудники. Своего сына она оценила почти в полмиллиона рублей.

В момент передачи муляжа денег женщина была задержана полицией. На суде она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Напомним, что в кризис россиянки чаще соглашаются стать суррогатными матерями, что при соблюдении всех формальностей не является уголовно наказуемым деянием, в отличии от продажи детей.

