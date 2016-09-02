Трефилов омолодит женскую гандбольную сборную РФ к Олимпиаде в Токио

На прошедшем в пятницу заседании исполкома Федерации гандбола России (ФГР) главный тренер женской национальной команды Евгений Трефилов отчитался перед руководством организации о выступлении своих подопечных на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В августе россиянки выиграли золотые медали Игр в Рио, поэтому то, что исполком признает работу специалиста и выступление команды удовлетворительными, было ожидаемо.

Однако Трефилов в своем докладе подчеркнул, что не собирается почивать на лаврах. Он убежден, что для успешного выступления на следующей Олимпиаде, которая пройдет в Токио в 2020 году, в ближайшем олимпийском цикле потребуется омоложение сборной.



По информации «Известий», на заседании 60-летний специалист назвал шесть действующих олимпийских чемпионок, которые могут покинуть команду. Помимо уже объявивших о завершении карьеры в сборной Ирины Близновой и Ольги Акопян, речь шла о самой возрастной гандболистке нашей команды, серебряном призере Олимпиады-2008 в Пекине Екатерине Маренниковой, линейной Майе Петровой, а также вратарях Анне Седойкиной и Татьяне Ерохиной.

Впрочем, есть вероятность, что Седойкина, которая сейчас восстанавливается после травмы, полученной в ходе группового турнира Олимпиады, после выздоровления все же вернется в сборную. Уже после заседания исполкома президент ФГР Сергей Шишкарев подтвердил «Известиям» существование «списка Трефилова», но уточнил, что речь идет не об окончательном отстранении от национальной команды вышеперечисленных спортсменок, а лишь о необходимости дублирования их позиций молодежью.

- Безусловно, никто не гонит их из команды, просто Евгений Васильевич озвучил исполкому фамилии людей, которые в силу возраста могут не дотянуть до Токио, - сказал «Известиям» Шишкарев. - Поэтому необходимо продублировать их позиции молодыми гандболистками, которые уже заявили о себе в июле, выиграв серебро и золото в двух возрастах на юношеских чемпионатах Европы. Таких сейчас много, но мы ни в коем случае не отказываемся от услуг наших золотых медалисток. Причем я бы не списывал со счетов и уже объявивших об уходе из сборной Близнову и Петрову. Майя точно могла бы еще нам помочь. А Ира сейчас залечивает травму, и кто знает - может, после двух месяцев без гандбола ей станет скучно и захочется вернуться. Мы будем ждать ее с распростертыми объятиями. Но вопрос омоложения все равно стоит остро, и у нас нет другого выхода, как дать нашим молодым гандболисткам шанс на уровне национальной команды. В октябре в Дании мы будем участвовать в представительском турнире с участием многих топовых сборных - чем не возможность обкатать наших девчонок из молодежных команд?

Помимо этого, на заседании исполкома ФГР подтвердилась недавняя информация «Известий», что Трефилов останется во главе национальной команды.

- Исполком ФГР принимает решение рекомендовать Министерству спорта РФ сохранить Евгения Трефилова на посту главного тренера женской сборной России по гандболу, - сообщил во время заседания президент ФГР Сергей Шишкарев.

Также одним из ключевых решений исполкома было удовлетворение прошения об отставке главного тренера мужской молодежной сборной России не старше 20 лет Александра Алексеева. Причиной этого послужило последнее, 16-е место на прошедшем летом чемпионате Европы в Дании. Еще после окончания турнира Алексеев объявил команде, что покинет свой пост из-за провального результата. В пятницу он повторил эти же слова перед исполкомом после того, как отчитался о проделанной на Евро работе.

Также исполком назначил дату отчетно-выборной конференции ФГР - она пройдет 25-26 декабря. Напомним, согласно законодательству РФ, все российские национальные федерации летних видов спорта обязаны в год летних Олимпиад проводить отчетно-выборные конференции, выбирая президента федерации на следующий четырехлетний цикл. Сам Сергей Шишкарев заявил, что пока не принял решение о выдвижении своей кандидатуры на пост главы организации на следующий срок.

Шишкарев заявил, что его решение будет зависеть от результатов намеченного на осень заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, где будут обсуждаться итоги Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Президент ФГР является одним из вероятных докладчиков.

- На встрече в Кремле, когда чествовали наших олимпийцев, президент ОКР Александр Жуков представил меня главе государства, - рассказал «Известиям» Шишкарев. – Владимир Путин поздравил гандболисток, тренеров и федерацию с победой, а также поинтересовался, какая помощь нужна гандболу от государства. Мы с Евгением Трефиловым тезисно изложили основные проблемы и предложили со временем более подробно их обсудить. Владимир Владимирович в ответ предложил мне выступить с докладом на ближайшем заседании президентского совета. Разумеется, я изъявил желание подготовить и озвучить на совете комплекс предложений по развитию гандбола в нашей стране. На следующей неделе, когда первые лица страны вернутся с экономического форума во Владивостоке, я постараюсь встретиться с ответственным секретарем совета Игорем Левитиным и уточнить, внесен ли я в список участников.

Напомним, 48-летний Сергей Шишкарев, экс-депутат Государственной Думы РФ, возглавил ФГР весной 2015 года, сменив на этом посту досрочно ушедшего в отставку Владимира Нелюбина.

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