В России переход на цифровое вещание произойдет в 2019 году

Российские телеканалы перейдут на цифровое вещание к 2019 году. Об этом в пятницу заявил руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский на медиа-форуме в Туле.

На переход телеканалов с аналогового на цифровое вещание, по словам Сеславинского, из федерального бюджета потратили 15 млрд рублей, сообщает ОТР.



«Переход на цифровое телевидение пока идет не так быстро. Первоначально планировалось перейти в 2016 году. Теперь по плану переход запланирован к 2019 году», — приводит «Интерфакс» заявление руководителя федерального агентства.



Сеславинский рассказал также, что в этом году на поддержку региональных и муниципальных СМИ было выделено в общей сложности 270 млн рублей. 550 печатных изданий получат средства на реализацию своих проектов.

Говоря о господдержке СМИ в 2017 году, Сеславинский выразил надежду, что она «останется прежней, ну, может быть, чуть меньше».

