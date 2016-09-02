Россия и Япония продолжат работу над мирным договором

На острове Русский президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили отношения двух стран и сотрудничество в экономической сфере. Главы государств условились продолжать работу над подготовкой мирного договора.

- Сегодня с утра у меня уже была встреча с представителями бизнеса, в том числе - японского бизнеса, работающего в России и на Дальнем Востоке России. Безусловно, очень важно с политического уровня поддержать намерения бизнес-сообщества развивать взаимные контакты. У нас возобновилась работа на уровне министров иностранных дел, и мы внимательно изучаем ваши предложения, которые вы сформулировали во время вашего визита в Сочи, - сказал Владимир Путин.

Синдзо Абэ в этом году уже второй раз посещают Россию. В мае японский премьер представил план, содержавший целый ряд направлений по улучшению российско-японских экономических отношений. Российская сторона поддержала настрой восточных партнеров.

- Развитие Азиатско-Тихоокеанского региона является локомотивом мировой экономики, и в плане внедрения его динамики и для Японии, и для России дальневосточный регион представляет собой очень хороший шанс для совместной работы, и Владивосток как раз является воротами для этой цели. Думаю, что проведение международного форума в таком месте очень своевременно, с уважением отношусь к инициативе президента о проведении данного мероприятия и японская сторона готова также оказать содействие. В качестве соседа Япония, со своей стороны, готова приложить максимальные усилия для развития японо-российского сотрудничества в регионе. С момента нашей предыдущей встречи мы проводим подготовительную работу к визиту Владимира в Японию, и я приветствую то, что эта работа у нас идёт как следует, - заявил японский премьер.

Переговоры длились несколько часов. Одна из главных тем - подписание мирного договора, что сложно сделать без разрешения территориальных споров. Япония настаивает на возвращении четырех Курильских островов. Еще до переговоров во Владивостоке российская сторона дала понять, что территориями никто не торговать не собирается и ожидать прорыва по этому вопросу не стоит. Единственное решение - возможность хозяйственной деятельности на островах.

- Как вы знаете, мы давно предлагаем нашим японским коллегам заняться этой проблематикой. Какое-то время назад, еще при предыдущем кабинете министров, отношение к этому было настороженное. Сейчас мы ощущаем готовность японских партнеров обсуждать вопросы, связанные с совместной хозяйственной деятельностью на островах, и не только связанные с совместной хозяйственной деятельностью, но и касающиеся обменов между людьми, гуманитарных связей, - сказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

После этого министр резко прервал брифинг для журналистов: как выяснилось, премьер и президент продолжили переговоры, к которым присоединился Лавров. Вернувшись через 15 минут, глава российского МИДа сказал, что нужно было уточнить некоторые детали.

Визит президента России в Японию запланирован на конец 2016 года.