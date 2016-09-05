«Зенит» намерен продлить контракт с Витселем

Руководство петербургского «Зенита» заинтересовано в продлении контракта с бельгийским полузащитником Акселем Витселем. В минувший трансферный период 27-летний футболист должен был перейти в туринский «Ювентус», но в последний момент сделка сорвалась из-за того, что клубы не смогли договориться между собой по условиям трансфера. По информации «Известий», переход сорвался из-за того, что на место Витселя петербуржцам не удалось приобрести другого футболиста. В клубе понимают, что бельгийский полузащитник в любом случае захочет покинуть команду в зимний или следующий летний период переходов, когда истечет срок действия его контракта.

— Контракт Витселя с «Зенитом» рассчитан до середины 2017 года, что означает, что уже следующим летом игрок сможет перейти в любую команду совершенно бесплатно на правах свободного агента, — рассказал «Известиям» источник в петербургском клубе. — «Зенит» заплатил за футболиста €40 млн и хотел бы получить за его уход солидную компенсацию. Однако это возможно только в том случае, если игрок продлит соглашение с клубом. Руководство «Зенита» готово предложить Витселю новый контракт на улучшенных условиях и предусмотреть в нем фиксированную сумму отступных. Сам футболист настолько расстроен сложившейся ситуацией и несостоявшимся переходом в «Ювентус», что пока не хочет вступать в диалог с клубом.



Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания считает, что руководство сине-бело-голубых будет пытаться продлить контракт со своим футболистом любой ценой.

— Уверен, петербуржцы сделают всё возможное для того, чтобы подписать новый договор с Витселем, — сказал «Известиям» Сарсания. — Без увеличения суммы контракта тут явно не обойтись. Да и, скорее всего, игрок если и согласится, то потребует зафиксировать сумму отступных. Футболиста приобретали за большие деньги – €40 млн, и, естественно, клуб хочет получить хоть какие-то средства за его переход. «Зенит» выгодно продал Халка и Гарая. Трансфер Витселя также должен принести сине-бело-голубым неплохие дивиденды. Насколько мне известно, «Зенит» и «Ювентус» не достигли договоренности в вопросе цены игрока — итальянский клуб оценил бельгийца в €18 млн, в то время как петербуржцы не собирались продавать футболиста дешевле €25 млн. Позицию руководства команды можно понять — они и так просили за своего лидера сумму почти в два раза меньше той, что заплатили за него изначально. С другой стороны, и «Ювентус» обозначил свою четкую позицию — контракт Витселя заканчивается через год, а значит, уже следующим летом они могут получить его бесплатно. Учитывая и без того мощную трансферную кампанию итальянского гранда, с покупкой Акселя они могут и повременить.

Аксель Витсель является воспитанником льежского «Стандарта». В 2011 году полузащитник перешел в португальскую «Бенфику» — один из лучших клубов Европы по поиску молодых талантов. «Орлы» выложили за перспективного опорника чуть больше €9 млн, а уже через год продали в «Зенит» за €40 млн.

В составе петербургской команды Витсель провел более 100 матчей и стал незаменимым игроком центра поля. Однако этим летом с приходом нового тренера Мирчи Луческу клуб несколько изменил вектор трансферной деятельности. Команду покинули дорогостоящие легионеры Халк и Гарай. Рассматривали варианты смены клубной прописки защитники Николас Ломбертс и Доменико Кришито, а также Аксель Витсель. Но все трое остались в «Зените» как минимум до зимы.

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