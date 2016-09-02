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Депутат Герасимов сыграет в «Ленкоме» с дочерью Збруева

Театр озвучил планы и начал подготовку к юбилейным торжествам

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Народный артист России Евгений Герасимов уже 15 лет заседает в Мосгордуме. Но, видимо, пришла пора менять сцену политическую на драматическую — в сценической фантазии Сергея Дьячковского «Странный народ эти взрослые» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» Герасимов сыграет Пилота. Его партнершей станет Татьяна Збруева, дочь Александра Збруева и Елены Шаниной. Она занята сразу в двух ролях — Розы и Лиса.

— Очень приятно играть роль Розы без шипов, — отшучивается актриса.

А вот Евгению Герасимову приятно само присутствие в «Ленкоме».

Александр Збруев с дочерью Татьяной и Еленой Шаниной

Александр Збруев с дочерью Татьяной и Еленой Шаниной

Фото: Зоя Игумнова

— Счастлив, что сегодня имею возможность быть в театре не только как председатель комиссии по культуре Мосгордумы, но и как актер. Тем более что много лет я не работал на сцене. Думаю, только ради атмосферы, в которую я попал, стоило жить, — признался депутат.

Марк Захаров не перестает осваивать литературную классику. В его планах поставить спектакль по произведениям Владимира Сорокина «День опричника» и «Теллурия». Это один из любимых авторов худрука — он считает его живым классиком, которого можно поставить в один ряд с Гоголем.

— Спектакль называется «День опричника», а в подзаголовке — «Антиутопия. Действие происходит через сто лет после премьеры», — рассказал Марк Захаров. — Произведения Сорокина в чем-то эпатажные, остроумные, но еще и очень глубокие.

Также в «Ленкоме» собирается ставить режиссер из Болгарии Александр Морфов. Вероятно, это будет «Вестсайдская история», но окончательного подтверждения пока нет — идут сложные переговоры по авторским правам на музыку и спектакль. 

Фото: Зоя Игумнова

Открытие юбилейного 90-летнего сезона «Ленкома» совпало с 90-летием со дня рождения народного артиста СССР Евгения Павловича Леонова. Артисты вспомнили коллегу, исполнив фрагмент из спектакля «Поминальная молитва». А Международный театральный фонд Евгения Леонова вручил именные премии и медали лучшим ленкомовцам. По итогам прошлого сезона лауреатами стали спектакли «Щелкунчик» и «Князь». Из актерского состава были отмечены Алла Юганова, Елена Шанина, Александр Збруев и Виктор Раков.

Алла Юганова Виктор Раков лауреаты премии Евгения Леонова

Алла Юганова Виктор Раков лауреаты премии Евгения Леонова

Фото: Зоя Игумнова

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— Хотелось бы побольше новых спектаклей, хотя бы 3–4, чтобы вся труппа принялась за работу, — беспокоился Александр Збруев. — Коллектив большой и не должен простаивать.

Судя по планам на сезон, работа будет. А еще артистов ждет празднование юбилея театра, которое с размахом планируется отметить 31 января. Работа над сценарием и списком гостей уже идет.

— Как говорил Никита Сергеевич Хрущев незадолго до его снятия с должности: «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!», — резюмировал Марк Захаров.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Депутат Герасимов сыграет в «Ленкоме» с дочерью Збруева

Депутат Герасимов сыграет в «Ленкоме» с дочерью ЗбруеваТеатр озвучил планы и начал подготовку к юбилейным торжествам

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