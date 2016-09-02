Дмитрий Тарасов покинул расположение сборной России

Полузащитник продолжит лечение в «Локомотиве»
Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов сегодня покинул расположение сборной России. Результаты проведенного медицинского обследования исключают участие футболиста в предстоящем товарищеском матче с Ганой, который состоится 6 сентября в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Таким образом, 29-летний футболист продолжит лечение в «Локомотиве».
Ранее сообщалось, что Тарасов получил травму коленного сустава в товарищеской игре против Турции (0:0).
Добавим, что в составе национальной команды Тарасов сыграл четыре матча и забил один гол.
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