Дмитрий Тарасов покинул расположение сборной России

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов сегодня покинул расположение сборной России. Результаты проведенного медицинского обследования исключают участие футболиста в предстоящем товарищеском матче с Ганой, который состоится 6 сентября в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Таким образом, 29-летний футболист продолжит лечение в «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что Тарасов получил травму коленного сустава в товарищеской игре против Турции (0:0).

Добавим, что в составе национальной команды Тарасов сыграл четыре матча и забил один гол.

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