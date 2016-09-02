Токио хочет обсудить заключение мирного договора с РФ

Официальный Токио рассчитывает обсудить во время предстоящего в декабре визита президента РФ Владимира Путина в Японию проблему заключения мирного договора.

Кроме того, лидеры обеих стран планируют поднять не только политические, но и экономические вопросы.

Вопросы, которые будут затронуты на предстоящей встрече на высшем уровне, стали предметом обсуждения во время переговоров во Владивостоке президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, что президент России и премьер-министр Японии сегодня, 2 сентября, поговорили о всех без исключения аспектах отношений двух стран.



Кроме того, на данный момент у России и Страны восходящего солнца нет мирного договора, поскольку Токио ставит условием возвращение четырех Курильских остров.

