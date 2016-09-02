Захарченко предложил альтернативу нормандскому формату

Глава ДНР Александр Захарченко назвал условия для прямых переговоров самопровозглашенных республик Донбасса с Киевом. По его словам, его предложения помогут найти компромис, он также выступил с инициативой вести альтернативные «нормандскому формату» переговоры, в которых участвовали бы и стороны конфликта, и посредники по формуле «2 на 3».

Захарченко отметил, что формат переговоров «2 на 3» с участием сторон конфликта и посредников поможет найти выход из сложившейся ситуации.

«Мы должны садиться за стол переговоров с Киевом напрямую. Две стороны конфликта: с одной стороны — Донецк и Луганск, с другой стороны — Киев. Садимся и разговариваем», — заявил Захарченко.

Кроме того, глава ДНР подчеркнул, что у руководства самопровозглашенных республик есть ряд предложений к Киеву, которые могут помочь достигнуть взаимопонимания.

«Если бы Киев не был так заангажирован политически, я думаю, мы нашли бы компромисс», — добавил Захарченко.

