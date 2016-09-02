Татьяна Москалькова как человек поддерживает эвтаназию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что как человек она поддерживает право на эвтаназию.

«Я уже не как уполномоченный, а как человек, Москалькова Татьяна Николаевна, поддержала бы идею предоставления такого права», — сказала она, отвечая на вопросы студентов МГУ, передает ТАСС.

По словам омбудсмена, разрешить человеку, не имеющему шансов на выздоровление и страдающему, уйти из жизни с согласия родственников было бы очень гуманно.

По закону, в России эвтаназия запрещена. В статье закона об охране здоровья граждан прямо указано, что медицинским работникам запрещается ускорение смерти пациента какими-либо действиями или бездействием.

Первой страной, где была легализована эвтаназия, стали Нидерланды в 2002 году. Также добровольный уход из жизни узаконен в Бельгии, пяти штатах США, Люксембурге, Японии, Колумбии, ЮАР и некоторых других странах.

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что бельгийская спортсменка Марика Вервут приняла решение сделать эвтаназию по окончании Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро из-за прогрессирующей болезни. Спортсменка планирует сделать процедуру законным путем на родине, где ей для этого потребуется согласие от трех докторов.

