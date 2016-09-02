Сообщение о смерти Ислама Каримова аннулировано

Правительство Узбекистана опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Ислама Каримова.

«К настоящему времени информация о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова не распространялась ни на каких информресурсах», – заявил «РИА Новости» представитель кабинета министров страны.

Между тем, российское агентство «Интерфакс», сообщившее о смерти Каримова со ссылкой на официальное заявление правительства Узбекистана, аннулировало это сообщение, заявив о технической ошибке.

«Новость с заголовком «Скончался президент Узбекистана Ислам Каримов» вышла в результате технического сбоя. «Интерфакс» приносит извинения подписчикам и читателям», – говорится в сообщении.



Напомним, о госпитализации главы государства стало известно 28 августа. Его дочь Лола Каримова сообщила, что отец перенес кровоизлияние в мозг.В пятницу, 2 августа, агентство Reuters со ссылкой на собственные источникисообщилоо смерти Каримова в реанимации.

Позже Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что, согласно объявлению аэропорта Самарканда, воздушная гавань будет закрыта 3 сентября в течение всего дня — исключение будет сделано только для самолетов, которые получат специальное разрешение на посадку в родном городе президента Узбекистана.