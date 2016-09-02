Ольга Голодец опровергла отмену накопительной пенсии

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец опровергла сообщения об отмене накопительной части пенсии. По ее словам, эта система имеет право на жизнь и должна поддерживаться всеми институтами развития.

«У нас в пенсионной стратегии, которая была принята правительством в 2012 году, заложен отдельный блок – развитие негосударственного пенсионного обеспечения. Это очень важная составляющая всей пенсионной реформы и всей пенсионной системы», – заявила Голодец агентству ТАСС.

Ранее сообщалось, что Голодец не исключила полной отмены накопительной части пенсии. Пока, по ее словам, проект федерального бюджета предполагает заморозку трансфертов на накопительную пенсию на три года – с 2017 по 2019 год.



В начале июля трехсторонняя комиссия утвердила проект бюджета Пенсионного фонда России на 2017-2019 годы. Он составлен, исходя из того, что весь объем тарифа страхового взноса будет направлен на страховую часть пенсий, формирование пенсионных накоплений в 2017-2019 годах не предусмотрено.

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