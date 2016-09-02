Россия отменила экспортную пошлину на пшеницу

Российское правительство приняло решение обнулить на два года экспортную пошлину на пшеницу. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе поездки в Астрахань. По его словам, в результате зерновой рынок получит дополнительный стимул для развития.

«Зерновой рынок получит дополнительный стимул для развития и большую предсказуемость, будут исключены риски потерь при колебании валютных курсов. Рассчитываем, что эта мера сможет поддержать в том числе экспортеров и увеличит число заключаемых контрактов», — заявил Медведев, сообщает ТАСС.

Премьер также напомнил, что Минсельхоз по поручению правительства приступил к зерновым интервенциям с целью стабилизации цен. По его словам, это позволит обеспечить более справедливую цену на урожай, аграрии смогут получить дополнительные деньги.

Российский зерновой союз оценил дополнительные доходы производителей от отмены экспортной пошлины в 30–40 млрд рублей. По его оценке, избыток зерна на внутреннем рынке в этом году составит около 40 млн т.

Как писали «Известия», урожай зерна в России в этом году станет рекордным со времен СССР. Он оценивается в 114–116 млн т. До этого российский рекорд по урожаю зерна был установлен в 2008 году и составил 108,2 млн т.



Ранее премьер Медведев заявлял, что экспорт зерна принес России на четверть больше денег, чем экспорт вооружений.