Российскую делегацию на похоронах Каримова возглавит Медведев

Российский премьер-министр уже выразил официальные соболезнования властям Узбекистана
Делегацию России на похоронах президента Узбекистана Ислама Каримова возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«По поручению президента России Владимира Путина официальную делегацию возглавит председатель правительства Дмитрий Медведев. Он примет участие в траурных мероприятиях. В делегацию также входит вице-премьер, руководитель аппарата Сергей Приходько», — сообщила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.
Ранее Медведев выразил соболезнования премьер-министру Узбекистана Шавкату Мирзияеву в связи с кончиной главы государства.
Информацию о кончине президента Узбекистана официально распространило правительство страны. Похороны Ислама Каримова пройдут в субботу, 3 сентября, в его родном городе — Самарканде. Также сообщалось, что с 3 сентября в стране будет объявлен трехдневный траур.
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