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ФБР: доступ к почте Клинтон получили «враждебные иностранцы»

Федеральное бюро расследований США опубликовало материалы дела о нарушении бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон тайны служебной переписки

Федеральное бюро расследований США опубликовало материалы дела о нарушении бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон тайны служебной переписки.

«ФБР обнаружило, что враждебные иностранные силы получили доступ к личным электронным почтовым ящикам лиц, с которыми Клинтон регулярно контактировала, и прочитали письма, отправленные или полученные Клинтон», — говорится в документе, сообщает «РИА Новости».

Никаких доказательств того, что почта самой Клинтон была взломана, следователи не нашли. Однако полностью такая возможность не исключена. Никаких обвинений экс-госсекретарю ФБР предъявлять не будет, но ее поведение в материалах названо «в высшей степени беспечным».

Повышенное внимание к работе Клинтон и ее коллег с электронной почтой связано со скандалом, разгоревшимся в марте 2015 года. Тогда выяснилось, что бывшая первая леди использовала личный электронный почтовый ящик для служебных целей, когда возглавляла Госдепартамент — с 2009 по 2013 год. Это могло привести к утечке информации государственной важности в руки хакеров. Сама Клинтон утверждала, что никакой секретной информации через свою почту не отправляла.

В августе ФБР сообщило, что обнаружено еще 15 тыс. деловых писем, которые экс-госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии отправляла со своего личного почтового ящика.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

ФБР: доступ к почте Клинтон получили «враждебные иностранцы»

Федеральное бюро расследований США опубликовало материалы дела о нарушении бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон тайны служебной переписки

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