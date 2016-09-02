Франция и Германия готовят переговоры по минским соглашениям в Киеве

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер готовятся посетить Киев, чтобы обсудить реализацию Минских соглашений. Об этом Эйро сообщил журналистам перед участием в неформальном заседании глав МИД стран — членов Евросоюза.

«Мы с Франк-Вальтером планируем вновь поехать в Киев, мы подыскиваем подходящую дату, чтобы обсудить, как выйти из этой неправильной, неприемлемой ситуации. Мы воспринимаем прекращение огня в период начала учебного года, как хороший знак для реального выполнения Минских соглашений», — сказал Эйро.

По его словам Франция и Германия также сделают всё для возобновления переговоров в «нормандском формате» и плодотворного диалога, сообщает ТАСС.



Ранее Киев предложил провести встречу в «нормандском формате» — лидеров России, Украины, Франции и ФРГ — на полях саммита G20, который пройдет в Китае 4–5 сентября.

Однако, как сообщил 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на этот раз такой встречи не будет.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности переговоров в «нормандском формате» после того, как в ночь на 7 августа ФСБ предотвратила попытку прорыва в Крым диверсантов с территории Украины, которые планировали устроить теракты на полуострове. Сообщалось, что атаки готовились Главным управлением разведки минобороны Украины.