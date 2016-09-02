Хоккеисты «Спартака» обыграли «Медвешчак» с минимальным счетом

Московский «Спартак» в гостях обыграл «Медвешчак» из хорватского Загреба в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в столице Хорватии закончилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу красно-белых.

Единственную шайбу в матче в третьем периоде забросил нападающий «Спартака» Лукаш Радил.

В рамках чемпионата КХЛ «Спартак» в воскресенье, 4 сентября на выезде встретится со «Слованом» из Братиславы, а «Медвешчак» 6 сентября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ранее в пятницу хоккеисты московского «Динамо» одержали пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв дома новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0).

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