СК задержал женщину, подозреваемую в убийстве девочки в Иваново

В настоящее время с предполагаемой убийцей проводятся следственные действия
Сотрудники СУ СК РФ по Ивановской области задержали женщину 1991 года рождения, которая подозревается в похищении и убийстве двухлетней девочки, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«У подъезда одного из домов по улице Меланжевая города Иваново женщина, воспользовавшись непродолжительным отсутствием родственницы девочки, похитила малолетнюю из детской коляски», — сообщает СК.
Действия женщины переквалифицированы с п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего) на п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с похищением).
Сотрудники СК проводят с женщиной следственные действия, чтобы установить обстоятельства убийства. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщалось ранее, около 19.00 в акватории реки в парке «Харинка» города Иваново было найдено тело малолетней девочки, о похищении которой сообщалось днем.
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