В Поволжье началась «Волна здоровья»

Теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей стартовал 2 сентября в Самаре. Прямо на борту вели прием кардиологи и кардиохирурги, лоры, челюстно-лицевые хирурги, офтальмологи, гинекологи, урологи, сурдологи и ортодонты. Обследование можно было пройти как по направлению лечащего врача, так и просто взяв талончик у входа на теплоход.

- Мы о «Волне здоровья» узнали из новостей по телевизору. Нашли расписание на сайте акции, и приехали, – рассказывает жительница Самары Надежда Шалаева. Она приехала на теплоход «Волны», чтобы показать столичным кардиологам свою 4-летнюю дочь Настю, местные врачи подозревают у девочки порок сердца, но точного диагноза пока нет.

- Московские врачи считаются самыми хорошими, и оборудование здесь современное, - говорит Надежда, и отмечает, что было бы неплохо, чтобы на борту теплохода были еще неврологи и психологи.

Другая жительница Самары Татьяна Петрова приехала на теплоход «Волны здоровья» со своей девятилетней дочкой Яной.

- Ребенок периодически жалуется, что нее устают и болят глаза. В нашей поликлинике попасть к офтальмологу – большая проблема, очереди. А здесь лучшие доктора и все бесплатно – говорит Татьяна. После того, как она с дочерью вышла от врача, то рассказала, что была удивлена, насколько быстро специалисты установили контакт с ребенком.

- Врачи проверили зрение, дали рекомендации, объяснили Яне, что вредно для глаз, как часто нужно проверять зрение, - сказала Татьяна Петрова.

Кроме медицинской помощи детям, важной составляющей акции являются мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Такие, например, как товарищеские футбольные матчи, в которых участвуют дети, перенесшие операцию на сердце, городские прогулки, фитнес-тренировки, квесты и флешмобы.

- Специалисты-медики говорят, что современные дети, проживут на пять лет меньше, чем их родители. Они ведут малоподвижный образ жизни, имеют вредные привычки, неправильно питаются, не проходят диагностику. И наша задача – изменить эту ситуацию, - сказал вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов.

Акция «Волны здоровья» кроме Самары также пройдет в Балакове, Саратове, Волгограде и Астрахани. А в 2017 году теплоходный маршрут будет изменен. По словам Николая Кононова, маршруты формируются на основе заявок, поступивших из регионов до 1 декабря. Уже сейчас выразили желание принять «Волну» республика Карелия, Санкт-Петербург, Ярославская и Вологодская области.

Напомним, что впервые акция «Волна здоровья» прошла в 2006 году. Ее инициатором является президент Лиги здоровья нации, главный кардиохирург Минздрава РФ Лео Бокерия.