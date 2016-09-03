Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
3 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Президент Филиппин назвал взрыв на юге страны терактом

Родриго Дутерте в течение 22 лет был мэром города Давао, в котором произошел взрыв

Взрыв в городе Давао на юге Филиппин был терактом, заявил президент страны Родриго Дутерте, комментируя трагедию, при которой погибли 15 человек.

Президент Дутерте отметил, что власти будут расследовать взрыв как террористическую атаку. После происшествия глава государства приказал полиции и армии проводить обыск машин и людей на границе, передает РИА «Новости».

В пятницу в южном филиппинском городе Давао прогремел взрыв. Сообщалось о десяти и более жертвах, около 60 раненых.

Написать комментарий
Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Президент Филиппин назвал взрыв на юге страны терактом

Родриго Дутерте в течение 22 лет был мэром города Давао, в котором произошел взрыв

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке