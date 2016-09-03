Президент Филиппин назвал взрыв на юге страны терактом

Родриго Дутерте в течение 22 лет был мэром города Давао, в котором произошел взрыв
Взрыв в городе Давао на юге Филиппин был терактом, заявил президент страны Родриго Дутерте, комментируя трагедию, при которой погибли 15 человек.
Президент Дутерте отметил, что власти будут расследовать взрыв как террористическую атаку. После происшествия глава государства приказал полиции и армии проводить обыск машин и людей на границе, передает РИА «Новости».
В пятницу в южном филиппинском городе Давао прогремел взрыв. Сообщалось о десяти и более жертвах, около 60 раненых.
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