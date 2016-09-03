Трамп впервые за два месяца опередил Клинтон по популярности

Кандидат в президенты США от Республиканской партии вырвался вперед на 1%
Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые с июля опередил по популярности своего конкурента в борьбе за пост главы государства из Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом говорится в опросе Reuters и Ipsos.
Опрос проходил с 26 августа по 1 сентября. За Трампа по состоянию на сегодня проголосовали бы 40% опрошенных. За Клинтон хотели отдать голоса 39% респондентов. Остальные респонденты воздержались, передает ТАСС.
Ipsos и Reuters отметили, что Клинтон в 2016 году практически все время лидировала по популярности. Трамп выходил вперед всего дважды – в мае и июле.
Как писали «Известия», предыдущий опрос Reuters, проведенный в начале августа, показал отставание Дональда трампа от Хиллари Клинтон на 3%. При этом, согласно опросу, который 18-19 августа провела газета Washington Post совместно с телекомпанией ABC, 60% респондентов не сделали выбора ни в пользу Трампа, ни в пользу Клинтон. В конце августа Трамп отставал от Клинтон на 5%.
Всеобщие выборы президента пройдут в США 8 ноября этого года. В них примут участие два кандидата — Хиллари Клинтон от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской.
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