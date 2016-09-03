Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
3 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп впервые за два месяца опередил Клинтон по популярности

Кандидат в президенты США от Республиканской партии вырвался вперед на 1%

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые с июля опередил по популярности своего конкурента в борьбе за пост главы государства из Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом говорится в опросе Reuters и Ipsos.

Опрос проходил с 26 августа по 1 сентября. За Трампа по состоянию на сегодня проголосовали бы 40% опрошенных. За Клинтон хотели отдать голоса 39% респондентов. Остальные респонденты воздержались, передает ТАСС.

Ipsos и Reuters отметили, что Клинтон в 2016 году практически все время лидировала по популярности. Трамп выходил вперед всего дважды – в мае и июле.

Как писали «Известия», предыдущий опрос Reuters, проведенный в начале августа, показал отставание Дональда трампа от Хиллари Клинтон на 3%. При этом, согласно опросу, который 18-19 августа провела газета Washington Post совместно с телекомпанией ABC, 60% респондентов не сделали выбора ни в пользу Трампа, ни в пользу Клинтон. В конце августа Трамп отставал от Клинтон на 5%.

Всеобщие выборы президента пройдут в США 8 ноября этого года. В них примут участие два кандидата — Хиллари Клинтон от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской.

Читайте также:

Кто боится Дональда Трампа?

Написать комментарий
Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Трамп впервые за два месяца опередил Клинтон по популярности

Кандидат в президенты США от Республиканской партии вырвался вперед на 1%

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке