Топилин объявил о повышении зарплат бюджетникам в 2017 году

Министр труда РФ заявил, что сейчас определяются объемы этого роста
Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил о повышении заработных плат бюджетникам в 2017 году, в данный момент, по его словам, определяются объемы.
«Совершенно точно повышение будет, указы надо выполнять», — сказал Топилин РИА «Новости».
В этом году, по его словам, идет повышение зарплат, в соответствии с указом, указанным группам.
Он отметил, что размеры повышения пока не определены, но расчеты все есть, меняется статистика.
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