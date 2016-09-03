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Топилин объявил о повышении зарплат бюджетникам в 2017 году

Министр труда РФ заявил, что сейчас определяются объемы этого роста

Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил о повышении заработных плат бюджетникам в 2017 году, в данный момент, по его словам, определяются объемы.

«Совершенно точно повышение будет, указы надо выполнять», — сказал Топилин РИА «Новости».

В этом году, по его словам, идет повышение зарплат, в соответствии с указом, указанным группам.

Он отметил, что размеры повышения пока не определены, но расчеты все есть, меняется статистика.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Топилин объявил о повышении зарплат бюджетникам в 2017 году

Министр труда РФ заявил, что сейчас определяются объемы этого роста

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