Новак назвал сроки подписания соглашения по «Турецкому потоку»

Министр энергетики РФ отметил, что Москва и Анкара могут выйти на межправительственное соглашение по газопроводу в течение 1-2 месяцев
В течение одного-двух месяцев Россия и Турция могут подписать межправительственное соглашение по газопроводу «Турецкий поток». Ожидается, что первая его нитка может быть построена к концу 2019 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Министр рассказал, что совместно с турецкими партнерами разработана «дорожная карта», создана специальная рабочая группа, создан проект межправительственного соглашения, передает РИА «Новости».
«Мы планируем, что в течение месяца-двух мы должны выйти на подписание соответствующих документов для того, чтобы первая нитка для поставок газа турецким потребителям могла быть реализована уже к концу 2019 года», — сказал Новак.
Как писали «Известия» в «Газпроме» в конце августа сообщили, что договорились с Турцией о скорейшей выдаче разрешений по «Турецкому потоку».
Напомним, что проект «Турецкий поток» был заморожен в результате резкого обострения отношений с Турцией после того, как истребитель турецких ВВС в ноябре прошлого года сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.
Договоренность о строительстве газопровода из России в Европу по проекту «Турецкий поток» была достигнута между Москвой и Анкарой в декабре 2014 года. Изначально по газопроводу планировалось доставлять 63 млрд куб. м газа в год.
«Турецкий поток» должен пройти по дну Черного моря в обход Украины, далее по турецкой территории к границе с Грецией.
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