Премьер Японии Абэ рассказал, в чем его страна завидует России

В Японии с завистью смотрят на Россию, где даже есть недостаток в новых школах из-за роста рождаемости. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Глава японского правительства отметил, что подобная ситуация сегодня является редким явлением. В Японии численность населения трудового возраста будет падать и молодежи вынуждена будет нести на себе бремя медицинского обслуживания пенсионеров, сказал он, передает РИА «Новости».

«Сейчас Россия достигла уверенного увеличения средней продолжительности жизни и прироста населения. Из-за большого количества детей школьного возраста у вас даже не хватает школ. И мы в Японии такому положению вещей можем только завидовать», — заявил Абэ.

Премьер предложил в качестве сотрудничества совместное строительство современных лечебных учреждений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча главы государства Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ состоится 15 декабря в префектуре Ямагути.

В пятницу первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил также, что Путин и Абэ могут встретиться в ноябре на саммите АТЭС.

Кроме этого, Путин и Абэ встретились в пятницу во Владивостоке и обсудили целый ряд двусторонних вопросов включая заключение мирного соглашения.

Напомним, что Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет России над островами не подлежит никакому сомнению.

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