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Путин: вопрос о Крыме исторически закрыт

Об этом президент России заявил в субботу на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке

 Президент России, выступая в субботу на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил, что вопрос о судьбе Крыма исторически решён. Возврата к прежней системе не существует никакого, отметил Владимир Путин.

Говоря о ситуации на Украине, лидер РФ отметил, что украинский кризис возник не по вине России. «Не мы поддержали антиконституционный переворот на Украине, не мы провоцировали реакцию  части населения страны», — отметил президент России.

«Крым выразил желание присоединиться к России, а Луганск и Донецк стали сопротивляться новому режиму», — добавил Путин. Вопрос с присоединением Крыма исторически закрыт и возврата к прежней системе не существует, заявил российский лидер.

«Народ Крыма принял решение, проголосовав на референдуме, вопрос исторически закрыт и возврата к прежней системе не существует. Вообще никакого», — добавил президент России, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что Россия выступает за соблюдение Минских договорённостей.

«Известия» ранее писали, что Франция и ФРГ прилагают все усилия для возобновления переговоров по минским соглашениям  в «нормандском формате»  

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Путин: вопрос о Крыме исторически закрыт

Об этом президент России заявил в субботу на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке

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