Путин: вопрос о Крыме исторически закрыт

Об этом президент России заявил в субботу на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
Президент России, выступая в субботу на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил, что вопрос о судьбе Крыма исторически решён. Возврата к прежней системе не существует никакого, отметил Владимир Путин.
Говоря о ситуации на Украине, лидер РФ отметил, что украинский кризис возник не по вине России. «Не мы поддержали антиконституционный переворот на Украине, не мы провоцировали реакцию части населения страны», — отметил президент России.
«Крым выразил желание присоединиться к России, а Луганск и Донецк стали сопротивляться новому режиму», — добавил Путин. Вопрос с присоединением Крыма исторически закрыт и возврата к прежней системе не существует, заявил российский лидер.
«Народ Крыма принял решение, проголосовав на референдуме, вопрос исторически закрыт и возврата к прежней системе не существует. Вообще никакого», — добавил президент России, передает ТАСС.
Российский лидер отметил, что Россия выступает за соблюдение Минских договорённостей.
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