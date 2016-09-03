Путин выступил за реализацию проекта энергетического суперкольца в АТР

В ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин предложил начать работу над реализацией проекта энергетического суперкольца, которое может связать энергосистемы четырёх стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР).

«Поддерживаем инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши страны», — сказал президент Путин.

«Для более быстрой, динамичной реализации этого проекта предлагаем сформировать межправительственную рабочую группу», — уточнил российский лидер.

Россия готова предоставить конкурентную цену на электроэнергию для партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Цена на электроэнергию может быть зафиксирована на длительный срок, добавил Владимир Путин.

