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Путин выступил за реализацию проекта энергетического суперкольца в АТР

Энергетический проект может связать Россию, Китай, Южную Корею и Японию

В ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин предложил начать работу над реализацией проекта энергетического суперкольца, которое может связать энергосистемы четырёх стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР).

 «Поддерживаем инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши страны», — сказал президент Путин.

«Для более быстрой, динамичной реализации этого проекта предлагаем сформировать межправительственную рабочую группу», —  уточнил российский лидер.

Россия готова предоставить конкурентную цену на электроэнергию для партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Цена на электроэнергию может быть зафиксирована на длительный срок, добавил Владимир Путин.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Путин выступил за реализацию проекта энергетического суперкольца в АТР

Энергетический проект может связать Россию, Китай, Южную Корею и Японию

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