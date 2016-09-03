Путин назвал условия оттепели в отношениях с США

Оттепель в отношениях России и США не наступит, пока Вашингтон не начнет учитывать и уважать интересы Москвы, заявил российский президент Владимир Путин.

В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин заявил, что в России после построения демократического общества и рыночной экономики ожидали другого отношения со стороны Запада, передает ТАСС.

«Они посмотрели в этот свой самый кристалл своих национальных интересов и поняли это по-своему. А как они поняли? Вот Советский Союз развалился, теперь надо дожать и Россию», - сказал президент.

Путин заявил, что не стоит ждать оттепели в отношениях США и РФ, пока в Вашингтоне не будут уважать российских интересов.

«Мы в любую секунду готовы в полномасштабном объеме развернуть наше сотрудничество», — сказал Путин.

Напомним, в четверг санкционный список США пополнили 17 человек.В их число, в частности, вошли восемь министров крымского правительства, а также руководители республиканских управлений ФСБ и Следственного комитета.

В список, помимо физических лиц, внесен ряд российских компаний, с которыми американским физическим и юридическим лицам запрещено заключать сделки. В этот список попали» Мостотрест», который занимается возведением моста в Крым через Керченский пролив, холдинг «Газпром-медиа», а также ряд других российских компаний.

«Санкции не повлияют на строительство моста. Подрядчик располагает всеми необходимыми ресурсами для своевременной реализации данного проекта», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия не считает разумной санкционную риторику, а последствия для страны от западных ограничительных мер не стоит переоценивать, потому что планы по развитию экономики страны и крупным инвестиционным проектам сохраняются.