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Путин поддержал проведение года корейской культуры в России

Лидеры РФ и Южной Кореи обсудили двухстороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о проведении года корейской культуры в стране. Об этом глава государства заявил на встрече с президентом Южной Кореи Пак Кын Хэ.

— Мы высоко ценим наше сотрудничество. Республика Корея, безусловно, относится к одному из приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — приводит «РИА Новости» слова Владимира Путина.

Российский лидер подчеркнул, что обе стороны поддерживают разносторонние экономические связи, в том числе в сферах энергетики, бытовой техники, машиностроения, химии, сельского хозяйства. «Есть большие перспективные проекты», — пояснил президент РФ.

Он также отметил, что Москва поддерживает инициативу о проведении в стране года корейской культуры.

В свою очередь глава Южной Кореи поблагодарила Владимира Путина за приглашение на Восточный экономический форум и выразила намерение продолжить обсуждение с российским лидером направлений сотрудничества Москвы и Сеула.

— Я думаю, что сегодняшний форум станет хорошей прочной базой для активизации нашего совместного сотрудничества в регионе Дальнего Востока, не говоря уже о развитии двусторонних отношений, — подчеркнула Пак Кын Хэ.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Путин поддержал проведение года корейской культуры в России

Лидеры РФ и Южной Кореи обсудили двухстороннее сотрудничество

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