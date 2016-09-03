Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
3 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Япония будет продвигать переговоры по мирному договору с Россией

Токио хочет достичь конкретных результатов в решении проблемы территориального спора, заявил глава МИД Японии Фумио Кисида

Продвигать переговоры по мирному договору с Россией Япония намерена в преддверии намеченной на декабрь 2016 года встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Об этом в субботу заявил глава МИДа страны Фумио Кисида.

Северными территориями в Японии называют четыре острова, включенные в состав СССР после окончания Второй мировой войны, напоминают «Известия». Япония  претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. 

«Мы намерены прилагать все усилия для продвижения переговоров по проблеме северных территорий, которая является одной из самых важных после окончания Второй мировой войны, с целью заключения мирного договора», — цитирует ТАСС главу МИД Японии.

«Япония выступает за прямой диалог по этим вопросам и хочет достичь конкретных результатов», — добавил Кисида.

«Известия» ранее писали, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность поставить точку в территориальном споре.

Написать комментарий
Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Япония будет продвигать переговоры по мирному договору с Россией

Токио хочет достичь конкретных результатов в решении проблемы территориального спора, заявил глава МИД Японии Фумио Кисида

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке