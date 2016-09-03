Япония будет продвигать переговоры по мирному договору с Россией

Токио хочет достичь конкретных результатов в решении проблемы территориального спора, заявил глава МИД Японии Фумио Кисида
Продвигать переговоры по мирному договору с Россией Япония намерена в преддверии намеченной на декабрь 2016 года встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Об этом в субботу заявил глава МИДа страны Фумио Кисида.
Северными территориями в Японии называют четыре острова, включенные в состав СССР после окончания Второй мировой войны, напоминают «Известия». Япония претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
«Мы намерены прилагать все усилия для продвижения переговоров по проблеме северных территорий, которая является одной из самых важных после окончания Второй мировой войны, с целью заключения мирного договора», — цитирует ТАСС главу МИД Японии.
«Япония выступает за прямой диалог по этим вопросам и хочет достичь конкретных результатов», — добавил Кисида.
«Известия» ранее писали, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность поставить точку в территориальном споре.
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