Путин озвучил условия заключения мирного договора с Японией

Президент России отметил, что проблема мирного договора должна быть решена
Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума назвал условия, необходимые для заключения мирного договора с Японией. Российский лидер считает, что России и Японии необходим высокий уровень доверия и такая формула, чтобы ни одна из сторон не ощущала себя проигравшей.
«Нам нужен высокий уровень доверия. И нужна такая формула, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя проигравшей», — заявил Путин. Вопросы, касающиеся мирного договора, должны рассматриваться через призму национальных интересов, заявил президент России. «Нам прошлое не должно мешать идти вперед», — добавил российский президент.
«Известия» ранее писали, что премьер Японии Синдзо Абэ призвал Владимира Путина «поставить точку» в территориальном споре.
Мирный договор между Москвой и Токио не подписан из-за притязаний Японии на четыре острова, вошедших по итогам Второй мировой войны в состав СССР.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.