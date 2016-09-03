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Путин озвучил условия заключения мирного договора с Японией

Президент России отметил, что проблема мирного договора должна быть решена

Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума назвал условия, необходимые для заключения мирного договора с Японией. Российский лидер считает, что России и Японии необходим высокий уровень доверия и такая формула, чтобы ни одна из сторон не ощущала себя проигравшей.

 «Нам нужен высокий уровень доверия. И нужна такая формула, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя проигравшей», — заявил Путин. Вопросы, касающиеся мирного договора, должны рассматриваться через призму национальных интересов, заявил президент России. «Нам прошлое не должно мешать идти вперед», — добавил российский президент.

«Известия» ранее писали, что премьер Японии Синдзо Абэ призвал Владимира Путина «поставить точку» в территориальном споре.

Мирный договор между Москвой и Токио не подписан из-за притязаний Японии на четыре острова, вошедших по итогам Второй мировой войны в состав СССР.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Путин озвучил условия заключения мирного договора с Японией

Президент России отметил, что проблема мирного договора должна быть решена

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