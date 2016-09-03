Песков: Путин не сможет проститься с Каримовым из-за плотного графика

Пресс-секретарь Кремля отметил, что на церемонии будет присутствовать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Президент России Владимир Путин не сможет проститься с президентом Узбекистана Исламом Каримовым из-за плотного рабочего графика. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отметив, что возможность прибытия российского лидера в Самарканд рассматривалась.
Напомним, 2 сентября руководство Узбекистана сообщило, что президент страны Ислам Каримов скончался в возрасте 78 лет. Похороны главы государства должны состояться на его родине в Самарканде.
«Не поедет из-за графика. Не может не выступить на пленарном заседании. Отсюда лететь до Самарканда более семи часов, по времени физически невозможно. Просчитывали разные варианты», — приводит «РИА Новости» сообщение Дмитрия Пескова.
Он также отметил, что Владимир Путин рассматривал возможность посещения церемонии прощания с узбекским лидером. Кроме того, сегодня в Самарканд должен приехать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
— Сегодня — Дмитрий Анатольевич (Медведев. — Ред.), дальше посмотрим. Так или иначе, выразит свои соболезнования, — пояснил пресс-секретарь.
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