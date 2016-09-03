Жители Самарканда усеяли розами путь кортежа с телом Каримова

Жители Самарканда усеяли розами путь от аэропорта, по которому проехал кортеж с телом президента Узбекистана Ислама Каримова.



Как сообщает «РИА Новости», встречая траурную процессию, многие жители не могли сдержать слез. Они кидали под колеса кортежа розы и другие цветы.

Основная церемония прощания с президентом должна пройти на площади Регистан. Центр города пока закрыт для общественного транспорта. На площадь прибывают делегации из разных стран.

По поручению президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на траурных мероприятиях возглавил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Кроме него в Самарканд прибыл вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Как сообщили в государственной национальной телерадиокомпании (ГНТК), национальные похоронные обряды уже провели в родительском доме Ислама Каримова в Самарканде. Отмечается, что дом президента был полон людьми.

В связи с кончиной президента Узбекистана в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приспущены флаги государств — ее членов.

Напомним, 2 сентября руководство Узбекистана сообщило, что президент страны Ислам Каримов скончался в возрасте 78 лет.



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