МИД: России и Турции необходимо восстановить диалог по антитеррору

Москве и Анкаре нужно восстановить диалог по противодействию терроризму. Однако о создании двусторонней комиссии говорить еще рано, заявил глава департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.

Рогачев уточнил, что у России и Турции существуют расхождения по вопросам борьбы с терроризмом в Ираке и Сирии.

«Соответствующие решения были приняты, о них говорили и президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Поэтому мы надеемся начать решать те очень серьезные вопросы, которые у нас накопились в области борьбы с терроризмом», — цитирует дипломата ТАСС.

Единственный способ решения этих вопросов — «разговор друг с другом», отметил Рогачев.

«Известия» ранее писали, что президент России Путин встретится с лидером Турции Эрдоганом в китайском городе Ханчжоу «на полях» саммита G20.



