В Самарканде проходит церемония прощания с Исламом Каримовым

Мероприятие проводится в резиденции президента Узбекистана
В Самарканде началась церемония прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым в резиденции главы государства.
Как сообщает «Интерфакс», траурную церемонию открыл председатель госкомиссии по организации похорон, премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев, на ней присутствуют руководители государства, делегации зарубежных стран, представители общественности республики, средств массовой информации.
Похороны президента проходят в соответствии с мусульманскими обычаями.
Напомним, 2 сентября власти Узбекистана объявили, что президент республики Ислам Каримов скончался на 79-м году жизни после инсульта.
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