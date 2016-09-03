В Самарканде проходит церемония прощания с Исламом Каримовым

В Самарканде началась церемония прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым в резиденции главы государства.

Как сообщает «Интерфакс», траурную церемонию открыл председатель госкомиссии по организации похорон, премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев, на ней присутствуют руководители государства, делегации зарубежных стран, представители общественности республики, средств массовой информации.

Похороны президента проходят в соответствии с мусульманскими обычаями.

Напомним, 2 сентября власти Узбекистана объявили, что президент республики Ислам Каримов скончался на 79-м году жизни после инсульта.

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