В Москве начались соревнования для отстраненных паралимпийцев

В турнире по параканоэ и парагребле принимают участие сильнейшие гребцы России
В Москве начался первый турнир для отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро российских спортсменов. Соревнование по параканоэ и парагребле проходит на гребном канале в Крылатском.
Как сообщает «РИА Новости», турнир проводится в рамках Кубка президента РФ по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях участвуют сильнейшие гребцы России, включая Александру Дупик, Леонида Крылова и Надежду Андрееву, завоевавших паралимпийские лицензии на Игры в Рио.
Напомним, 7 августа председатель Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен объявил о недопуске всей сборной РФ до Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и дисквалификации Паралимпийского комитета России. ПКР направил коллективный иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), но он был отклонен. Затем ПКР направил жалобу на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии, но суд отклонил его.
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