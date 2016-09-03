Медведев: РФ намерена развивать союзнические отношения с Ташкентом

Москва будет предпринимать все необходимые меры для укрепления союзнических отношений между Россией и Узбекистаном, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на траурном митинге в связи с кончиной президента республики Ислама Каримова.

«Мы часто общались, и всегда это общение было исключительно продуктивным, очень полезным для того, чтобы между нашими странами, между Россией и Узбекистаном, были прочные, добрые, союзнические отношения. Именно этого хотел первый президент Узбекистана, и это получилось», — приводит «РИА Новости» слова главы российского правительства.

Дмитрий Медведев также выразил искренние соболезнования от имени президента России Владимира Путина, правительства РФ и всех граждан РФ. «Я уверен, что мы и дальше именно в таком ключе будем развивать отношения партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Узбекистаном, воплощая в жизнь заветы первого президента страны», — подчеркнул премьер-министр.

По словам председателя правительства РФ, Ислам Каримов задал очень высокую планку служения своей Отчизне, и молодежь, проживающая в Узбекистане, будет равняться на первого президента республики. «Хотел бы еще раз выразить слова солидарности, поддержки всему народу Узбекистана. В эти скорбные дни мы с вами, можете в этом не сомневаться», — заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, 2 сентября руководство Узбекистана объявило, что президент республики скончался в возрасте 78 лет после перенесенного им инсульта. Сегодня на родине главы государства проходит траурная церемония прощания с покойным.

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